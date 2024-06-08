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- 【箱付き】ProFX10v3 アダプター 説明書付き
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商品詳細
MACKIEProFX10v3（箱、アダプター、説明書付き）です。3ヶ月ほど前にこちらで購入し自宅にて使用していたのですが、別機種に変えるため出品します。目立った汚れなどはありませんが、画像6枚目の場所にだけ小さな引っかきキズがあります。機能上の欠陥はありません。値下げは考えておりませんのでこちらの金額でお願いします。即購入OKです。#MACKIE#ProFX10v3種類...ミキサー
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