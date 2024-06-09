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九谷焼 博峰造 銀彩 双鳥　新品 花器
商品番号 Y55196128595
商品名

九谷焼 博峰造 銀彩 双鳥　新品 花器
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます九谷焼博峰造銀彩双鳥】新品花器九谷焼の花瓶。博峰造が得意とする【銀彩】という技法で作られています。銀箔を張り付けた上に透明釉や五彩の釉彩を塗り焼き上げています。とても価値のある一品です。【サイズ】・花瓶口径約7cm直径約17cm高さ約24cm
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