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【未使用品】ステンドスタイル額　ステンドグラス
商品番号 C62419739285
商品名

【未使用品】ステンドスタイル額　ステンドグラス
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・祖母が購入後、使用することなく保管してありました。・箱などに保管に伴うスレなどがありますが、中身は未使用ままですので必要な方にお譲り致します。・詳しい状態については、写真にてご参照ください。【サイズ】・横:約47.5cm・高さ:約38.5cm※内寸でのサイズになります。個人採寸のため、若干の誤差についてはご容赦ください。ステンドスタンド額ステンドグラス
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