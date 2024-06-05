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- 【未使用品】ステンドスタイル額 ステンドグラス
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商品詳細
・祖母が購入後、使用することなく保管してありました。・箱などに保管に伴うスレなどがありますが、中身は未使用ままですので必要な方にお譲り致します。・詳しい状態については、写真にてご参照ください。【サイズ】・横:約47.5cm・高さ:約38.5cm※内寸でのサイズになります。個人採寸のため、若干の誤差についてはご容赦ください。ステンドスタンド額ステンドグラス
http://narcologia.ru/goods/recycling885014.html
http://narcologia.ru/goods/response363242.html
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