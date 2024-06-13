グルーヴコースター ホロライブ ワイヤレスイヤホン 兎田ぺこら

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【Earphones本体】・型番：CHE-635・寸法(本体)：約22×16×25mm・重量(本体)：約5g(合計約10g)・Bluetoothver.：5.2・防水規格：IPX5・プロファイル：A2DP/AVRCP/HFP/HSP・対応コーデック：SBC/AAC/aptX・連続通話/音楽再生時間：約8～10時間・通信距離：約15m(障害物無)・バッテリー容量：3.7V/45mAh・充電時間：約1.5時間・周波数範囲：20Hz-20KHz・対応OS：Android/iOS/Windows【Earphones充電ケース】・寸法(本体)：約80×47×28mm・重量(本体)：約80g・バッテリー容量：3.7V/2200mAh・充電時間：約3時間・Earphones充電回数：約18回・入力：5V/1AUSB-C・出力：5V/1AUSB-Aキャラクター...その他グッズ種類...その他