浦島坂田船 志麻 缶バッジ 痛バ ライナイ

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商品詳細
RTNの等身缶バッジ計12個を使った痛バッグです。内3個がホログラム※一度外に持参したのみでバッグに目立った傷はありません。新品未使用を買い取ったものです。購入時1つ辺りの値段が800円~と高値でしたので出品価格もそれと同様、配送料を含むためつり上げております。ご了承下さいm(__)mカバーを一つひとつ付けていて、表面にパールビーズをつけています。❕購入前にコメントください❌バラ売り⭕️お値下げなるべく早くお譲りしたい為希望価格を登録ではなくコメントください当日までにお支払可能な方優先で対応致しますm(__)mご不明な点や値段交渉などございましたらお気軽にコメント下さい!+3500円(手数料抜)で2022夏ツのペンライトとマフラータオルもお付け致します。共に新品未開封です浦島坂田船となりの坂田。あほの坂田。うらたぬきセンラ志麻歌い手まふまふそらるあらなるめいあらきなるせnqrseめいちゃんメインビジュアルデフォ等身ツアー制服しませんタッグライブしませんツーマン志麻センツーマンライナイRTN
http://narcologia.ru/goods/peroration58115.html
http://narcologia.ru/goods/composite444354.html
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ひきフェス用の痛バ作った | ウィザップ スタッフブログ
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