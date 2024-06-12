【真作】梶喜一/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-23

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【真作】【参考】梶喜一【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体によく目立つ多数の糊シミ、多数の胡粉落ちあります。 二重箱付 軸丈 縦 136cm×幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。