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【真作】梶喜一/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-23
商品番号 I71907418934
商品名

【真作】梶喜一/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-23
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】梶喜一【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体によく目立つ多数の糊シミ、多数の胡粉落ちあります。　　　二重箱付　　　　軸丈　　縦　136cm×幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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