谷村有美 ★希少！自動演奏 MIDI DATA・SMF・MIDIデータ

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#谷村有美のレアなMIDIDATA集です。パソコンで気軽に、DAWで音楽制作が出来る今日ですので、\"アレンジ・サウンドを追求したい\"という方、いかがでしょうか？PCだけではなく、iPhoneやiPadのGarageBandにも取り込めます。※フロッピーディスクをパソコンに入れられないという方は、内容をCD-Rに保存して、無料で同梱させて頂きます。※ほかにも、たくさんMIDIデータを多数出品しております。再生確認済みです。送料無料です。よろしくお願い申し上げます。〈曲目〉がんばれブロークン・ハート生まれたての朝〜Brand-NewSunshine〜幸せ探して永遠のはじまりBoyFriendシンデレラの勇気愛は元気です。いちばん大好きだった#korg#yamaha#SMF#細野晴臣#高橋幸宏#大滝詠一#ピチカートファイブほかにも、#サザンオールスターズ、#桑田佳祐、#原由子、#KuwataBand、クワタバンド、#ユーミン、#大滝詠一、#山下達郎、#ナイアガラなどのレアなレコードやCD、楽譜スコアなど、色々と出品中ですので、ぜひご覧くださいませ。djシティーポップLPEPレコードアナログCDjapanカセットテープ日本邦楽Recordstoredayアニメ星野源sakerockカネコアヤノスカート曽我部恵一サニーデイ・サービスシティポップ 七尾旅人小山田壮平小沢健二KinggnuOfficial髭男dism米津玄師あいみょんRADWIMPSSuchmos椎名林檎YUKI折坂悠太くるりpizzicatofiveフリッパーズギターTheFlipper'sGuitar‎小山田圭吾小沢健二CeroシャムキャッツミツメOKAMOTO'SCHAITempalay土岐麻子カクバリズムEVISBEATSカネコアヤノ坂本慎太郎折坂悠太矢野顕子ドミコTENDOUJI山下達郎竹内まりや大貫妙子吉田美奈子hosonoCITYPOP柴田聡子Cornelius藤井風折坂悠太中村佳穂