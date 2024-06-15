COCORO工房ソリッドカリンバ

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商品詳細
COCORO工房ソリッドタイプのカリンバです。コロッとした四角いカリンバで少し小ぶりなカリンバです。本体素材は北米原産のアルダーです。フエンダーギターでおなじみの木材です。2CM厚の無垢材を使用しています。低音から高音までキレイでクリアな音色です。調律はAメジャーでゆったりとした癒やしの音階です。弾き方はC調のカリンバとまったく同じです。16弦Aメジャーで調律のお渡しとなります。サイズタテ17CMヨコ14CM厚さ3CM
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