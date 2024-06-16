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涼森れむ「直筆」サイン入りチェキ　　(42)
商品番号 S94544272968
商品名

涼森れむ「直筆」サイン入りチェキ　　(42)
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メルカリ出品】＊予告なく他サイトへ移行する事も有りま　すのでご了承下さい。　又、他サイトでの無在庫販売対策も兼ね　て記載させて頂いております。＊「チェキ」のみをお探しの方はこちらの　ページをご覧になって下さい。　　　↓　　　↓　　　↓　#ずっさん！チェキ専用ページ　新設涼森れむ　「直筆」サイン入りチェキ　　(42)　　　　DVD購入特典　　　　プレステージ専属女優　☆☆☆　【　手ブラ❗　】　☆☆☆　一番お気に入りのアングルのチェキ　を1枚だけコレクションで残しており　ましたが、手放す事に致しました。　宜しければご検討して下さい！　☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆＊初期キズ、若干の擦れ、若干の反り等　状態の気になる方はご遠慮下さい。　一度人の手に渡った物で「中古品」扱い　となります。　新品未開封ではありません。
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