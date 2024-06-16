涼森れむ「直筆」サイン入りチェキ　　(42)

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商品詳細
【メルカリ出品】＊予告なく他サイトへ移行する事も有りま すのでご了承下さい。 又、他サイトでの無在庫販売対策も兼ね て記載させて頂いております。＊「チェキ」のみをお探しの方はこちらの ページをご覧になって下さい。 ↓ ↓ ↓ #ずっさん！チェキ専用ページ 新設涼森れむ 「直筆」サイン入りチェキ (42) DVD購入特典 プレステージ専属女優 ☆☆☆ 【 手ブラ❗ 】 ☆☆☆ 一番お気に入りのアングルのチェキ を1枚だけコレクションで残しており ましたが、手放す事に致しました。 宜しければご検討して下さい！ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆＊初期キズ、若干の擦れ、若干の反り等 状態の気になる方はご遠慮下さい。 一度人の手に渡った物で「中古品」扱い となります。 新品未開封ではありません。
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