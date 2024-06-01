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文房書道　篆刻印材　寿山石　老性黄・白・紅芙蓉石　11点まとめ売り
商品番号 G87104473036
商品名

文房書道　篆刻印材　寿山石　老性黄・白・紅芙蓉石　11点まとめ売り
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寿山石　老性黄・白・紅芙蓉石　11点印面　0.95~2.2cm高さ　2〜3.3cm重さ　99.5g
http://narcologia.ru/goods/passivity889983.html
http://narcologia.ru/goods/financier207060.html
http://narcologia.ru/goods/reflector107664.html
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