銅器 蓮華仏手禅意 香炉 美術品 置物



2023年最新】仏手 香炉の人気アイテム - メルカリ



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骨董品 古い品物 純銅 蓮華座 如来仏像 釈迦銅仏7 | upteck.cl



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種類...香炉ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高約14.2CM直経約11CM重さは約740グラムです《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。良かったら他の出品もご覧になってください。宜しくお願い致します。おまとめ買いを大歓迎、安くします。おまとめ買い大歓迎、安く致します。声をかけて頂いておまとめ買いページを作ります、宜しくお願い致します?????????