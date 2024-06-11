シャガール　グラノリトグラフ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。技法 ： グラノリトグラフ（リトグラフと同じ用法だが、大量印刷に適している） サイズ（額）： 縦 ５０cm 横 ４０cmシャガールのオデッセイシリーズ（ドイツ語復刻版 １９８９年 ２５００部）の中の一枚で、「祝祭の準備」という作品を額装しました。結婚のお祝い等の贈り物にいかがでしょうか？
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