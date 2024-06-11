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シャガール　グラノリトグラフ
商品番号 D61979352177
商品名

シャガール　グラノリトグラフ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 5,940 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。技法　：　グラノリトグラフ（リトグラフと同じ用法だが、大量印刷に適している）　サイズ（額）：　縦　５０cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横　４０cmシャガールのオデッセイシリーズ（ドイツ語復刻版　１９８９年　２５００部）の中の一枚で、「祝祭の準備」という作品を額装しました。結婚のお祝い等の贈り物にいかがでしょうか？
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