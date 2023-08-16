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- ☆ 男闘呼組 ☆ LAST FOREVER 〜Tシャツ
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商品詳細
☆男闘呼組☆LASTFOREVER〜オフィシャルグッズ〜日本武道館（2023.08.16、17、24、25）①Rock-Tee2（Tシャツ）＊サイズ：L（身幅55・身丈73・袖丈22）＊素材：綿100%＊加工(印刷)：シルク印刷※新品、未使用、未開封※送料込み（匿名配送）※男闘呼組オフィシャルグッズを別途出品中です♪同梱ご希望の方は、ご購入前にコメント欄よりご連絡をお願いいたします。※購入時のままの状態にしておりますが、会場で一度人の手から渡されておりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたしますm(__)m男闘呼組成田昭次高橋和也岡本健一前田耕陽RockonSocialClub
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