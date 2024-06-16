Mrs.GREEN APPLE キャップ

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Mrs.GREENAPPLEのキャップです一度着用し、自宅にて折りたたんで保管しておりました。スレ、傷、型崩れをしている場合がございますが、被る分には問題ないかと思います。素人保管ですのでご理解いただける方のみご購入のほどよろしくお願いいたします。#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#ミセス