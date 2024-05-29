アルトサックス ヤマハ YAS-280

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商品詳細
全国送料無料 匿名配送 宅急便入金確認後24時間以内に発送致します。アルトサックスヤマハYAS-280YAMAHA2023年6月に楽天で新品購入後、5回程練習しました。別の趣味を優先する事になったので出品致します。添付品は写真の通りです写真9枚目のケースの上からプチプチで梱包し発送致します。#YAMAHA#アルトサックスヤマハYAS_280
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