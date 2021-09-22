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AKG D5 ダイナミックマイク
商品番号 M86133807711
商品名

AKG D5 ダイナミックマイク
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みグリルの一部に目立たない塗装剥げがありますが問題なく使用できます。状態は写真にてご確認ください。本体、ソフトケースが付属します。値下げ不可緩衝材プチプチで包んで、宅急便コンパクトで発送します。24時間以内発送予定●以下商品説明●クリアな高域と大迫力の低域が特徴のダイナミックマイク。ハウリングを抑え、超単一指向性の為狙った音を確実に捉えます。■タイプ：ダイナミックマイク、ボーカル用■指向性：スーパーカーディオイド■F特：70Hz～20kHz■インピーダンス：600Ω■付属品：マイクホルダー、マイクポーチ■寸法・重量：φ50×185.2mm、340g
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