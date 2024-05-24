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シャガール『緑色の太陽と女騎手』希少画集画、高級新品額・額装付
商品番号 K49359892649
商品名

シャガール『緑色の太陽と女騎手』希少画集画、高級新品額・額装付
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。シャガール『緑色の太陽と女騎手』（CHA-6）希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。絵画サイズは約２０cm×２０cm。額のサイズは約３０cm×２５cm。マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。zero専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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