コスベイビー ホットトイズ アントマン \u0026リヴァイアサン サイズＬ］

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商品詳細
ホットトイズコスベイビー『アベンジャーズ／エンドゲーム』［サイズＬ］アントマン＆リヴァイアサン（２体セット）になります。高さ23cmほどあります。新品未開封商品です。エンドゲームの最後の戦闘シーンを再現したコスベイビーになっております。他の仲間と一緒に飾るととてもかっこいいです。(ー̀֊ー́)✨✨✨台座も箱と同じくらいのデカさになっています。新品未使用ですが、箱にスレ等ありますが気になさらない方でしたら、購入宜しくお願いいたします。性別···男フィギュア種類···その他フィギュア種類···コレクションフィギュア
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