猫の絵 絵画 原画 油絵風アクリル画 ハンドメイド painting

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ご覧頂きありがとうございます。はなえりという名でアート活動をしています。皆様の日々の暮らしに小さなイロドリを添えれたら嬉しく思います。☆作品(ペット似顔絵含む)まとめてご購入で値引き2作品購入→200円値引き3作品購入→400円値引き4作品購入→600円値引き・・☆リピーター様200円値引き※値引きは併用できます。ご購入後は対応できませんので、ご購入前にコメントからお申し付けください。※上記以外の値引き交渉はご遠慮いただきますようお願い致します。☆即購入もOKです^-^◎作品名 nightskyanimal\"cat5\"◎原画一点物のアクリル画です。透明度の高い絵の具を使用しているので油絵のような仕上がりです。 壁に立て掛けたり、画鋲(押しピン)にかけるだけで飾れます。 ◎サイズ 15×15×1.5cm ◎裏面に塗料が付いている事がございます。◎保護剤にはリキテックスのハイグロスバーニッシュを使用しています。※紫外線による変色などのダメージを防ぎますが、高温多湿、直射日光を避けて飾って下さい。◎他のショップでも販売しているため、売り切れた際は予告なく商品を削除しますのでご了承下さい。◎デバイス機種や閲覧環境により画像と実物の色味が若干異なる場合がございます。#絵画#原画#アート#現代アート#アートパネル#ハンドメイド#インテリア#雑貨#飾り#絵#動物モチーフ#アンティーク#新築祝い#雑貨#画家#油画#インテリア#北欧雑貨#キャンバスアート#動物#虫#魚#犬#猫#うさぎ#ハムスター#ミニチュア#空＃風景#夜景#天の川#流星群#海＃手描き#アート＃アクリル画#油絵#パステル画#キャンバス＃一点もの＃壁掛け＃壁飾り＃プレゼント#小物雑貨#手書き#プレゼント#飾り＃カフェ#リビング#玄関#アンティーク#ミニフレーム