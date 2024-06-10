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ポケモンカードひかるコイキング　25th プロモ
商品番号 V45748518349
商品名

ポケモンカードひかるコイキング　25th プロモ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)即購入可能です。素人目では、全体的に状態が良く、綺麗な状態と思います。カードに目立ったカケや傷、汚れは見当たりませんが、あくまでも素人検品の域ですので、完品、完美品をお求めの方はご遠慮ください。購入前に商品詳細、写真にて状態をご確認の上、購入検討頂けますようお願いいたします。写真追加も可能ですのでご連絡下さい。その上でトラブル防止を考え、あくまでプレイ用として購入検討お願い致します。スリーブ封入後、折れ対策をした上で水濡れ防止を行い発送いたします。一度他人の手に渡った品であることをご理解頂き購入をお願いいたします。またすり替え防止のため、商品到着後の返品はご遠慮ください。検討お願い致します。〖検索用〗レシラムシャイニーコレクションpsaPSA10BOXポケモンカードゲーム未開封新品タッグオールスターズジラーチピカチュウvmaxハイクラスパックトレーナーズリーリエsrがんばリーリエサポートsrプロモエネルギーシロナsrサーナイトアメイジングレアデッキシールドマスカーニャexプレイマットラウドボーンexゼクロムgxレシラムgxリザードンvmax引退品psaフウロsrマリィsrスノーハザードクレイバーストナンジャモSARソニアsrシャイニースタシロナ\u0026カトレアsrイーブイズセットイーブイヒーローアロマなお姉さんsrピカチュウchrブラッキーvmaxSAエンテイ\u0026ライコウlegendリザードン旧裏ポケモンカードnの覚悟スカーレットバイオレットミモザSASARイーブイヒーローズセットシュリンク付き新品未開封メイSRミモザsarミモザsrトリプレットビートキハダSRSARミライドンexボタンsarアチゲータコライドンexボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR種類···ポケモンカード(ポケカ)
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