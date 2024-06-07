モンチッチ 海外限定　タイダイプラッシュガール セット

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即購入OSサイズ一つも同じ柄がないユニークなモンチッチです。コレクション整理の為お譲りします。届いた後ずっと段ボールで保管しました。新品ですが自宅保管したのでご理解いただける方、ご検討宜しくお願いいたします。