値下げしました！ディズニー　絵画　ラプンツェル

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ディズニークルーズに乗船した時に記念に購入しました。購入後、開封せずに自宅保管しておりました。トーマスキンケードのキャンバスです。新品未開封ですが、キャンバスの裏が少し汚れているようにも見えます。写真でご確認ください。表は問題ありません。他に出品しているアリエルも同時に購入いただける場合は合計の金額から2,000円お値引きいたします。