値下★ 木村由記夫『小岩井農場の桜（SM号）』油彩画・油絵　風景画　桜満開

【商品説明】作家名：木村由記夫タイトル：小岩井農場の桜（SM号）技法：油彩画キャンバスサイズ：ヨコ230ｘタテ160ｘハバ20（mm）【補足説明】新品 キャンバスのみ 作者直筆サイン 真筆【商品解説】■作品解説岩手県の小岩井農場（こいわいのうじょう）を描いた作品です。草原・赤い屋根小屋・牛がとものどかな雰囲気が出ています。■木村由記夫 （きむら・ゆきお）昭和26年 兵庫生まれ二元展・精鋭選抜展 出品県展・市展 出品個展・G展 数回渡欧 1回彩波会所属絵画の種類...油彩画・油絵主題...風景・海景



値下☆ 木村由記夫『三春滝桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 1本桜 桜満開-



特別値下げ★ 木村由記夫『王仁塚の桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 桜満開



値下げ☆ 木村由記夫『富士に桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 富士山 ...



値下☆ 木村由記夫『三春滝桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 1本桜 桜満開-



特別値下げ★ 木村由記夫『王仁塚の桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 桜満開



☆ 木村由記夫『忍野富士に桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 桜満開 ...



Amazon | 木村由記夫『北上（SM号）』油彩画油絵 風景画 桜並木 桜満開 ...



得価在庫あ】 木村由記夫『富士に桜（SM号）・シルバー』油彩画 絵画 ...



木村由記夫 『姫路城の桜』絵画 油絵 油彩-



Amazon.co.jp: 木村由記夫 北上 F6号 シルバー 受注制作 油彩画 油絵 ...



特別値下げ★ 木村由記夫『王仁塚の桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 桜満開



特別値下げ☆ 木村由記夫『王仁塚の桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 ...



かんたんラ ☆ 秋 もみじ・の通販 by SUMIO's shop｜ラクマ 木村由記夫 ...



☆ 木村由記夫『忍野富士（SM号）』油彩画・油絵 風景画 富士山 川辺 ...



在庫あり 木村由記夫『忍野富士に桜（SM号）』油彩画・油絵 風景画 桜 ...