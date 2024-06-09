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値下★ 木村由記夫『小岩井農場の桜（SM号）』油彩画・油絵　風景画　桜満開
商品番号 B93466713254
商品名

値下★ 木村由記夫『小岩井農場の桜（SM号）』油彩画・油絵　風景画　桜満開
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,125 円
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商品詳細

【商品説明】作家名：木村由記夫タイトル：小岩井農場の桜（SM号）技法：油彩画キャンバスサイズ：ヨコ230ｘタテ160ｘハバ20（mm）【補足説明】新品　キャンバスのみ　作者直筆サイン　真筆【商品解説】■作品解説岩手県の小岩井農場（こいわいのうじょう）を描いた作品です。草原・赤い屋根小屋・牛がとものどかな雰囲気が出ています。■木村由記夫　（きむら・ゆきお）昭和26年　兵庫生まれ二元展・精鋭選抜展　出品県展・市展　出品個展・G展　数回渡欧　1回彩波会所属絵画の種類...油彩画・油絵主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/competitive221281.html
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