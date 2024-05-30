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【輸送箱未開封】ゴジラウルティマ S.H.MonsterArts
商品番号 N87504454356
商品名

【輸送箱未開封】ゴジラウルティマ S.H.MonsterArts
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

輸送されてきたダンボールのまま保管しておりました。新品未開封です。(保管していた理由などは、お手数ですがコメント欄を見てくださると幸いです)現在入手するのは困難なフィギュアかと思います。輸送箱のまま配送する予定です。ご了承ください。(梱包方法について他に希望がございましたら事前に言ってくださると幸いです！)──────────────────人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ···S.H.MonsterArts──────────────────　#ゴジラ　#ゴジラSP#S.H.MonsterArts#フィギュア　#特撮　#アニメ　S.H.モンスターアーツGODZILLAアニゴジ
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