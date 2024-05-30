【輸送箱未開封】ゴジラウルティマ S.H.MonsterArts

輸送されてきたダンボールのまま保管しておりました。新品未開封です。(保管していた理由などは、お手数ですがコメント欄を見てくださると幸いです)現在入手するのは困難なフィギュアかと思います。輸送箱のまま配送する予定です。ご了承ください。(梱包方法について他に希望がございましたら事前に言ってくださると幸いです！)──────────────────人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ···S.H.MonsterArts────────────────── #ゴジラ #ゴジラSP#S.H.MonsterArts#フィギュア #特撮 #アニメ S.H.モンスターアーツGODZILLAアニゴジ



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