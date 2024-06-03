ヤマハ オーボエ キングウッドベル　品



ヤマハ | YOB-831KG - オーボエ - 概要



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ヤマハオーボエ用のキングウッドベルです。キーとポストはシャンパンゴールドメッキ、タンポはレザータンポを使用しています。ヤマハさんに製作してもらいH-Limitedの替えベルとして主にソロや室内楽で使用していました。2016年以降のヤマハカスタムオーボエには使用できると思います。グラナディラ材のベルに比べ重量が軽いため腕の負担も少なくなり、音色も若干柔らかくなります。未使用品ではありませんので、画像をよくご確認の上でご了解いただける方にご購入をお願いいたします。※他にもオーボエ関連の商品を出品しております。よろしければご覧ください。