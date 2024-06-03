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鉛の兵隊　額装　ピューター　ドイツ兵隊　アンティーク　ドイツ　兵隊フィギュア
商品番号 S11856173388
商品名

鉛の兵隊　額装　ピューター　ドイツ兵隊　アンティーク　ドイツ　兵隊フィギュア
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鉛の兵隊　額装　ピューター　ドイツ兵隊　アンティーク　ドイツ　兵隊フィギュアドイツの鉛の兵隊です。平面状の一番古いタイプ　19世紀末の物です。手描き彩色仕上げ寸法　3.3X5.0センチ額装寸法　12.8x16.1x3センチご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールをお読み下さい。最近、ヤフオクや中国のネットショップが当方の写真、コメントを流用した出品がありますが、全く無関係の業者です。詐欺紛いの手口に注意してください。アンティークなりの擦れ、汚れ、染み、ヤケなどあります。画像が全てです。判断のうえ宜しくお願い致します。北海道　沖縄　離島は着払いになる場合があります。#鉛の兵隊　#額装　#ピューター　#ドイツ兵隊　#アンティーク　#ドイツ　#兵隊　#フィギュア　#フィギュアのコレクションフィギュア種類...コレクションフィギュア
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