ナツメのゲンガー　旧裏

#コレスコポケカ・自身の出品するシングルカード類は紙製という性質上、すべて傷や汚れありにしております。美品もトラブル防止の為、傷あり判定にしておりますので画像にてご確認ください。・気になる点はご連絡頂けましたら取り直し等も行います。・完全美品をご希望の方は大変申し訳ございませんがご購入をご遠慮下さいませ。・プレイ用でお願い致します。・お値下げ交渉もお受付出来るものもありますが希望金額をご提示下さい。こちらからの金額提示はございません。・2点以上ご購入の場合は送料分お値下げいたしますのでご連絡下さい。ポケットモンスターポケモンポケモンカードポケカポケモンカード SRポケモンカード SAポケモンカード CPポケモンカード BWポケモンカード XYポケモンカード SCポケモンカード URポケモンカード SSRポケモンカード HRポケモンカード シークレットポケモンカード サポートポケモンカード グッズポケモンカード スタジアムサポートカード SRポケモンカード CHRポケモンカード CSRゲンガー 旧裏ナツメのゲンガーナツメのゲンガー ダメージぞうふくナツメのゲンガー やみのこえナツメのゲンガー No.194



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