★律可 1周年 アクリルスタンド★ホロスターズ ホロスタ アクスタ 煮たか

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■商品■『律可』・「一周年記念グッズ」アクリルスタンド 煮たか先生描き下ろし■発送方法(リサイクル品も使用)■ご入金(期限は3日以内)を確認後、ビニールに入れた上で片面ダンボール+片面プチプチでネコポス発送致します。もし発送方法変更や入金延長などご希望やご質問は、コメントから購入前にご確認下さいませ。■その他■未開封ですが、状態に拘りや神経質な方は申し訳ないのですが購入をお控え下さいませ。(初期不良はメーカーに直接お問い合わせ下さい。)＊即購入OK＊#ホロスターズの他の出品は「こちら」