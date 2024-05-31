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TASCAM MINI STUDIO RORTA TWO マルチカセットレコーダ
商品番号 P70828526831
商品名

TASCAM MINI STUDIO RORTA TWO マルチカセットレコーダ
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TASCAMMINISTUDIORORTATWOマルチカセットレコーダー　MTR電源アダプタがないのでチェック用乾電池で動作チェックしました。電源は入り、6つのインプットから入力は可能。イコライザーも効いてました。フォンジャックから音出し確認しました。多少チリチリノイズが入ってますが、長らく使ってなかったので、接点復活材などでマシにはなるかと思います。ミキサーとしては使えますが、MTRとしてはカセット部分は再生と巻き戻しができず、早送りはできました。録音のチェックはしてません。取り扱い説明書、専用ソフトケース(金具サビあり)付き。
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