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- 茶道具 真葛焼 眞葛香斎作 雪錦盃 共箱 N 4461
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商品詳細
大きさ 高さ約3.5cm 幅約6.4cm 重さ約39g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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