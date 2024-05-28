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茶道具　真葛焼　眞葛香斎作　雪錦盃　共箱　N　4461
商品番号 L75446975787
商品名

茶道具　真葛焼　眞葛香斎作　雪錦盃　共箱　N　4461
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約3.5cm　幅約6.4cm　重さ約39g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具 真葛焼 眞葛香斎作 雪錦盃 共箱 N 4461 | hanselygretel.cl
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