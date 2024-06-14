Fernandes MG-Jr. X Japan hide

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商品詳細
FernandesMG-Jr.XJapanhide#フェルナンデス#ミニギター#hidehideモデルのミニギターです。購入後に数回鳴らしましたがその後はケースに入れて保管しておりましたので、ほとんど使用しておりません。素人目ですが、目立った傷等はほぼありませんでした。弦はゆるめて発送します。電池も入ったままですので、調整して頂ければそのまますぐに弾けます。おまけとしてチューナーとhideのピックをお付けしますが、チューナーは電池が切れておりますので交換してください。
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