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Fernandes MG-Jr. X Japan hide
商品番号 K93280351437
商品名

Fernandes MG-Jr. X Japan hide
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FernandesMG-Jr.XJapanhide#フェルナンデス#ミニギター#hidehideモデルのミニギターです。購入後に数回鳴らしましたがその後はケースに入れて保管しておりましたので、ほとんど使用しておりません。素人目ですが、目立った傷等はほぼありませんでした。弦はゆるめて発送します。電池も入ったままですので、調整して頂ければそのまますぐに弾けます。おまけとしてチューナーとhideのピックをお付けしますが、チューナーは電池が切れておりますので交換してください。
http://narcologia.ru/goods/browse753091.html
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