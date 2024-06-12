優里　缶バッジ　コンプリート　セット　レア

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ご覧いただきありがとうございます♪優里ちゃんねる 名場面缶バッジ全12種類 コンプリートセット2021年に販売していた缶バッジで、もう販売していない、手に入らないグッズとなります。他でも販売しているため、早いもの勝ちです☆在庫があるものであればバラ売り可能です！お１つ¥1,000で承ります♪お気軽にコメントください☺︎１つずつガチャ時に入っていた袋に入れたままでしたので綺麗ですが、中には多少のスレがある可能性もございます。なるべく綺麗なものに入れますが、袋も角が折れていたりする場合がございます。完璧品をお求めの方のご購入はお控えくださいますよう宜しくお願いいたします。１つずつ袋に戻して、プチプチでカバーして発送いたします。 ※専用の箱ではなく、封筒でゆうパケットポストでの発送予定です。 料金プラスになりますが、箱での発送ご希望でしたら事前にご相談ください。コンプリートセットはこちらでラストとなります。缶バッジの他のセットも出品中です♪どうぞ宜しくお願いいたします☺︎#優里#優里ちゃんねる#グッズ