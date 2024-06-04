ポケモンカード　ガブリアスV CSR

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商品詳細
入手後すぐにスリーブに入れて保存していたため大きな傷や汚れはないですが、プレイ用での購入をお願いします。段ボール、防水包装の上、2-3日程度で発送させていただきます。よろしくお願いします。ただいま商品2点以上購入で10％引きを実施しています。よかったら他の商品とご覧いただき、ご希望があればコメントいただけますと幸いです。ポケモンカードポケカポケモン
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