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ポケモンカード　ガブリアスV CSR
商品番号 Y45868027053
商品名

ポケモンカード　ガブリアスV CSR
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手後すぐにスリーブに入れて保存していたため大きな傷や汚れはないですが、プレイ用での購入をお願いします。段ボール、防水包装の上、2-3日程度で発送させていただきます。よろしくお願いします。ただいま商品2点以上購入で10％引きを実施しています。よかったら他の商品とご覧いただき、ご希望があればコメントいただけますと幸いです。ポケモンカードポケカポケモン
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