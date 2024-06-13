DIAURA yo-ka チェキ 120枚 まとめ

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DIAURAyo-kaチェキ120枚セットです。2011~2014年頃だと思います。サイン入りが数枚あります。ホルダーから外し数枚重ねまとめて水濡れ防止の袋に入れその上から折り曲げ防止の梱包をする予定です。※画像5枚目参照撮影日や会場等の付箋は付けたままです。ご了承ください。あくまでも1度人の手に渡った中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮願います。#DIAURA