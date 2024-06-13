G.I.ジョー ミリタリー 8体まとめ売り ブランド不明 米軍 軍人 ソフビ ...

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G.I.JOEミリタリー8体まとめ売りブランド不明米軍軍人ソフビ1/6スケールフィギュアアクションフィギュア■サイズ■全長約30cmものによって状態は様々です。真ん中の黒人兵士の左足が欠損しています。汚れなどは写真をご参照ください。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#おもちゃ沢山あるよーfreedomA72711☆ケースB-1フィギュア種類···アクションフィギュア性別···男素材···PVCスケール···1/6