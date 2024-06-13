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嵐　壁掛け時計　非売品
商品番号 S38973354220
商品名

嵐　壁掛け時計　非売品
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前に、当選した物です。使用はしてませんが、説明書など無くなっています。しまったままでしたので、動作は確認しました。針がとても薄く曲がり易いです。発送時にも動く可能性が高いです。電池を入れて重ならないよう確認、調整下さい。確か1000名限定だったかと思います。嵐ファンの方々いかがでしょうか？ジャニーズ嵐
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