嵐　壁掛け時計　非売品

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商品詳細
以前に、当選した物です。使用はしてませんが、説明書など無くなっています。しまったままでしたので、動作は確認しました。針がとても薄く曲がり易いです。発送時にも動く可能性が高いです。電池を入れて重ならないよう確認、調整下さい。確か1000名限定だったかと思います。嵐ファンの方々いかがでしょうか？ジャニーズ嵐
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