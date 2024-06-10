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希少！Famous FN-180 ナカニシ製 ソプラノ ウクレレ フェイマス
商品番号 F78945801019
商品名

希少！Famous FN-180 ナカニシ製 ソプラノ ウクレレ フェイマス
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 6,314 円
在庫状況 あり

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商品詳細

言わずと知れた名古屋の名工、中西楽器製作所で作られたフェイマスです。よく見るとボディシェイプが通常のフェイマスとは異なります。ブリッジの形などいかにもナカニシウクレレといった感じですね。とてもしっかりした素晴らしい造りです。軽快ながらマホガニーらしい暖かみ、艶感のあるサウンドでしっかり鳴っています。音量も充分です。ネックの状態も問題ありません。外観はスリキズや打痕、ヘッドエッジの欠け、ペグのつまみのシミなどが見受けられますが、大きなダメージはないかと思います。全体のクリーニング、弦交換、フレットの磨きやバリ取り、指板のオイルアップなどをすべて行った状態で出品しておりますので、到着後すぐにご使用いただけます。ケースはありません。本体のみの出品となります。
http://narcologia.ru/goods/ambassador979706.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome832943.html
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