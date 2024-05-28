織田義郎作品 神戸ハーバーscopo Ⅳ風景サイン入り

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形式···額縁入り主題···風景・海景織田義郎 YOSHIOODA１９４０年 東京に生まれ京都に育つ。関西学院大学卒業。松下電器産業(株)入社。海外事業に携わるビジネスマンとして活躍。１９７５年 CIデザイナーとして独立。(株)CCIを創設。その間、ニューヨークにてイラストレーション及びCIデザインを学ぶ。また、欧米を広く旅し、数々のスケッチを残す。１９８９年 イラストレーターから転向、プロ画家活動開始。エッチング工房を開き、数百にのぼる作品を手掛ける。阪急百貨店をはじめ全国デパート・画廊にて水彩画・版画の個展を多数開催。幼少の頃から一貫して絵筆をとり、独学で風景画の技法を極める。近年、エッチング銅版画に独自の技術を開発し、広く全国の人気を博す。伝統的なヨーロッパのエッチング技法をベースに、新しい感覚の線や色彩を施し、ユニークな作品づくりを目指している。具象の中から迸る、ノスタルジックなロマンの創造をモットーに、心和む画風づくりを目指す新進作家。豊かな欧米の旅とそのスケッチを元にした繊細で彩やかな西洋画風は、画壇に話題を呼び起こしました。新品未使用。とても状態が良く極美品です。