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- 【専用】【新品】YAMAHA AG03
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商品詳細
◻︎商品 YAMAHAAG03（オーディオテクニカコンデンサーマイクAT2020+純正ケーブル3mセット売りもしています！別投稿参照）◻︎状態新品未使用箱無し◻︎発送楽々メルカリorゆうゆう便で３日以内に発送いたします。是非ご購入ご検討くださいませ。よろしくお願いします。
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