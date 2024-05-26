

中古】リトグラフ 宮田雅之 作 仮題「ピエロ」142／300（額装／画家 ... 中古】リトグラフ 宮田雅之 作 仮題「ピエロ」142／300（額装／画家 ...



□宮田雅之 【ピエロ】 木版画 直筆サイン エディション有り(石版画 ... □宮田雅之 【ピエロ】 木版画 直筆サイン エディション有り(石版画 ...



120512H67-0516H-00629A20□宮田雅之□切り絵/挿絵鬼才 木版画 ... 120512H67-0516H-00629A20□宮田雅之□切り絵/挿絵鬼才 木版画 ...



宮田雅之 切り絵 額装- 宮田雅之 切り絵 額装-



宮田雅之 シルクスクリーン 供養天 シート www.musicaiem.com.br 宮田雅之 シルクスクリーン 供養天 シート www.musicaiem.com.br



宮田雅之切り絵の世界 The world of Masayuki Miyata 宮田雅之切り絵の世界 The world of Masayuki Miyata



宮田雅之 シルクスクリーンの値段と価格推移は？｜4件の売買データから ... 宮田雅之 シルクスクリーンの値段と価格推移は？｜4件の売買データから ...



切り絵の絵葉書、谷崎潤一郎の挿絵画家として有名 - 通販 - pinehotel.info 切り絵の絵葉書、谷崎潤一郎の挿絵画家として有名 - 通販 - pinehotel.info



中古】美品 宮田雅之 陶額 2点 切り絵 陽気なピエロ 嘆きのピエロ ... 中古】美品 宮田雅之 陶額 2点 切り絵 陽気なピエロ 嘆きのピエロ ...



宮田雅之のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の宮田雅之の ... 宮田雅之のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の宮田雅之の ...



切り絵の絵葉書、谷崎潤一郎の挿絵画家として有名 - 通販 - pinehotel.info 切り絵の絵葉書、谷崎潤一郎の挿絵画家として有名 - 通販 - pinehotel.info



宮田雅之 切り絵 額装- 宮田雅之 切り絵 額装-



宮田雅之作品を業者価格で販売！ 宮田雅之作品を業者価格で販売！



□真作保証□大迫力!!【宮田雅之】 切り絵 『虎』□サイン・印あり ... □真作保証□大迫力!!【宮田雅之】 切り絵 『虎』□サイン・印あり ...



宮田雅之 切り絵 額装- 宮田雅之 切り絵 額装-

作家名：宮田雅之 作品名：ピエロ 技法：シルクスクリーン 限定：３００ サイン：作家直筆サインあり+印あり シートサイズ：３０．５Ｘ２６．５ｃｍ イメージサイズ：２７．５Ｘ２４．５ｃｍ 作品の状態：良好【略歴】1926年 東京赤坂に生まれる。1954年 チャールズ・E・タトル出版社にブックデザイナーとして入社1960年 全米ブックジャケットコンテストに入賞1963年 谷崎潤一郎に見出され、挿絵画家としてデビュー。1本の小刀で和紙から絵をきりだす独創的な作風を確立。1965年 「小説現代」「オール読物」「小説新潮」「週刊文春」「週刊朝日」ほか多くの文芸誌に挿絵を掲載。1972年 講談社出版文化賞（挿絵部門）を受賞。 ～この年より全国各地で個展多数開催～1975年 個展：サンパウロ美術館、リオ・デ・ジャネイロ国立美術館、ブラジリア文化財団、ベロオリゾンテ近代美術館、クリチーバ近代美術館1986年 ドイツ・グーテンベルグ美術館に切り絵「富嶽松風」収蔵1995年 日本人画家初の国連公認アーチストに選ばれる。1997年 逝去。70歳。代表作品に「源氏物語」「史記」「八犬伝」「赤富士」など。