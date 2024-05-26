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宮田雅之 　　ピエロ
商品番号 O37198267323
商品名

宮田雅之 　　ピエロ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 10,200 円
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商品詳細

作家名：宮田雅之　　　作品名：ピエロ　　技法：シルクスクリーン　　限定：３００　　サイン：作家直筆サインあり+印あり　　シートサイズ：３０．５Ｘ２６．５ｃｍ　　イメージサイズ：２７．５Ｘ２４．５ｃｍ　　作品の状態：良好【略歴】1926年　東京赤坂に生まれる。1954年　チャールズ・E・タトル出版社にブックデザイナーとして入社1960年　全米ブックジャケットコンテストに入賞1963年　谷崎潤一郎に見出され、挿絵画家としてデビュー。1本の小刀で和紙から絵をきりだす独創的な作風を確立。1965年　「小説現代」「オール読物」「小説新潮」「週刊文春」「週刊朝日」ほか多くの文芸誌に挿絵を掲載。1972年　講談社出版文化賞（挿絵部門）を受賞。　～この年より全国各地で個展多数開催～1975年　個展：サンパウロ美術館、リオ・デ・ジャネイロ国立美術館、ブラジリア文化財団、ベロオリゾンテ近代美術館、クリチーバ近代美術館1986年　ドイツ・グーテンベルグ美術館に切り絵「富嶽松風」収蔵1995年　日本人画家初の国連公認アーチストに選ばれる。1997年　逝去。70歳。代表作品に「源氏物語」「史記」「八犬伝」「赤富士」など。
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