手書き油絵 ゴッホ ひまわり 額付き インテリア 油彩画

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手書き油絵ゴッホひまわり額付きインテリア油彩画☆お値引きの交渉にはお応えしておりません。【形状】額付（写真の通り）【内容】手書き油絵（模写）【サイズ】約70.5㎝×60.5㎝（額縁含む）作品の裏側にはフックが取り付けれていますので、簡単に壁に取り付けられ飾っていただけます。※画像写真で判断、納得いただいた方のみご購入ください。※展示品のため額にキズ等ある場合があります。[配送方法]送料無料[配送方法]メルカリらくらく便場合により、運送会社は変更される事があります。また、運送会社はお選びいただけません。発送は平日１６：００時にて発送いたします。土日曜、祝祭日連休中は運送会社の翌営業日の発送となります。[返品について]※到着時に破損・色落ち等、当方責任部分に対しては返品お受けします(アウトレット品除く）商品到着後３日以内のご連絡をお願いいたします。[出品説明]ご覧頂まして、ありがとうございます。商品はすべて、海外からの輸出規制〔著作権等〕をクリアし、日本の通関検査を受けた商品です。すべて検品しておりますが、もし著作権に触れる商品がありましたら、ご指摘下さい。ご購入者から返品を受け、以降即座に出品を取り消します。油彩を中心に、動物画風景画静物画印象画等様々な油絵をご用意しております。[注意事項]絵の品質に関しまして、ほとんどの商品が手書きのため、１点ずつ違いがあります。発送前に細かく検品を行いますが、小さなキズや、糸くずが絵に混入している事もございますが、ご了承ください。