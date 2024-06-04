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商品詳細
①画像1枚目左側(濃グレー)〜アイナナパレードモフモフお掃除大作戦〜vol.2八乙女楽②画像1枚目右側(薄グレー)〜アイナナパレード〜vol.2八乙女楽◆2つセットの価格です。◆新品・未使用・タグ付きです。◆袋に入れて保管していました。袋から出した状態での撮影を希望される方はコメントください。◆日光にさらす等の行為はしていません。※綺麗な状態ですが、あくまで素人自宅保管であることをご理解ください。#IDOLiSH7#八乙女楽#きらどるぬいぐるみ
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