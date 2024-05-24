のんちゃんさま専用　酒井英利「秋彩・三千院」直筆サイン・落款・作品証明シール有り

申し訳ありませんが他の方はご購入出来ません。(作家名)酒井 英利(作品名)秋彩・三千院(技法)シルクスクリーン(サイズ)額外側 横８８cm✖️横７２cm(状態)作品 良好 額 概ね良好※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。(サイン)本人直筆サイン・落款・エディション・作品証明シール有り(付属品)無し(発送について)ヤマト運輸宅急便１８０サイズになります。



のんちゃんさま専用 酒井英利「秋彩・三千院」直筆サイン・落款・作品 ...



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酒井英利 「秋彩・三千院」シルクスクリーン 直筆サイン・落款・作品 ...



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