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- ケツメイシ ★ビールジョッキ、ブランケット、ショットグラス、収納ケース★
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商品詳細
ケツメイシグッズビールジョッキ\u0026ブランケット\u0026ショットグラス\u0026収納ケースビールジョッキ\u0026ブランケットはCLUBケツメイシ 会員限定販売ビールジョッキは未使用、未開封箱に少し汚れがあります。未開封の為、ジョッキ本体の画像はネットより引用ブランケットは、開封したのみで未使用透明のビニールは替えています。サイズは145cm×90cmブランケットの柄の画像は、ネットより引用ショットグラスは未使用、未開封未開封の為、画像はネットより引用収納ケースは、CLUBケツメイシ継続特典サイズ約27×19×13未使用、未開封未開封の為、画像はネットより引用※1枚目の画像にショットグラス、収納ケースは写っていませんがお付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp368222.html
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