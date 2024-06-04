マーベルレジェンド イン ヒューマントーチ　ハウスオブm

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トイビズ社HOUSEOFM4パックのインヒューマントーチです。写真1枚目、3枚目のものが全てです。開封済み未使用ですが、写真の状態で確認できる範囲で部分的に僅かにベタつきがあります。またかなり年数が経っていますので状態ご理解ご了承の上購入下さい。ブリスター、ワイヤーから外し発送します。写真3枚目のスタンドも1セットつきます。その他プロフィールご確認ください。#toybiz#hasbro#marvellegends#fantasticfour#inhumantorch#humantorch#houseofm