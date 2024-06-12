現代アート　53×45.5㎝　テクスチャーアート　モダン　絵画　アートパネル

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約53×45.5㎝原画 キャンバス F10立体感あるテクスチャーに独特の質感を楽しんでいただくアートパネル。いろいろな場所で無加工撮影しておりますので、お写真ご覧ください。大きめサイズで存在感あり◎作品保護スプレー済みかけ紐あり手書き、一点もの⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎保護スプレーのムラ感、絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モダンアート#アートパネル#インテリア#インテリア絵画#抽象絵画#抽象画#おしゃれ#個性的#リビング#手書きアート#ニュアンス#ミッドセンチュリー#テクスチャーアート#北欧インテリア#韓国インテリア#男前インテリア#ブラックインテリア