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ホットトイズ　ブラック・ウィドウ(スノースーツ版)ヘッドパーツ
商品番号 D98134103871
商品名

ホットトイズ　ブラック・ウィドウ(スノースーツ版)ヘッドパーツ
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6ホットトイズ　ブラック・ウィドウ(スノースーツ版)ヘッドパーツのみの出品となります。本体・スタンド等は付属しません。暗所にて保管しています。状態に関しましては写真にてご確認下さい。緩衝材で保護の上、発送致します。迅速丁寧なお取引を心掛けますので宜しくお願いします。
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