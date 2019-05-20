ホットトイズ　ブラック・ウィドウ(スノースーツ版)ヘッドパーツ

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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6ホットトイズ ブラック・ウィドウ(スノースーツ版)ヘッドパーツのみの出品となります。本体・スタンド等は付属しません。暗所にて保管しています。状態に関しましては写真にてご確認下さい。緩衝材で保護の上、発送致します。迅速丁寧なお取引を心掛けますので宜しくお願いします。
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