SKYSONIC WL-800JP スカイソニック　ワイヤレス　ピックアップ

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スカイソニックのアコギ用ワイヤレスピックアップ、SKYSONICWL-800JPを出品いたします。2ヶ月ほど前に購入後、計1時間ほど使用いたしました。外箱は捨ててしまいましたが、本来は付属していない2個口のACアダプタと、充電用のケーブルを2本お付けいたしますので、即ご使用いただけます。試奏時の小傷がありますが、美品です。音は使っていたLRbaggsのAnthemと比べても遜色なく、ギターに加工が不必要なのと、ワイヤレスで快適に演奏できるので、理想的なピックアップだと感じました。アコギでライブをすることがなくなったので出品いたします。よろしくお願いいたします。—————————————メーカーHPより]商品詳細情報■商品名：SKYSONICWL-800JPWirelessSoundholePickup​■内容物：ピックアップ本体（送信機），ワイヤレス受信機，USB充電コード2本，六角レンチ，マニュアル兼保証書■​取り付け可能サウンドホールサイズ：90mm-105mm■使用電池：3.7Vリチウム充電池（USB充電）■継続使用時間目安：フル充電時４～６時間■周波数特性：30Hz-20kHz■送受信周波数：806MHz～809MHz■発振方式：水晶制御PLLシンセサイザー■電波形式：F3E■通信有効距離：遮蔽物のない状態で約10ｍ■推奨使用気温：５℃～40℃​画期的なワイヤレスピックアップ！​マグネティック・ハムバッキング・ピックアップとコンデンサー・マイクという二つの性質の異なるピックアップとプリアンプを搭載し、高品位なサウンドをワイヤレス出力する省電力ワイヤレスシステムです。マグとマイクをミックスすることにより、より自然でより太いサウンドを力強く出力します。マグとマイクのボリュームは独立しているため、プレイスタイルに応じてそれぞれの音のバランスを調整することも可能です。音質を重視したUHFバンド800MHzB帯を使用し、本体（送信機）と受信機の距離を、直線距離約10ｍ前後で使用されることを前提に設計されています。ワイヤレスによる音質劣化は最小限に抑えています。ライブ会場で便利な位相反転スイッチも搭載。​取りつけも特別な加工や内部配線を行う必要がないため、気軽にご利用いただけます。