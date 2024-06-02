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Ｌ１８２　刷毛目茶碗　『松阪万古窯　藤山造』『久田宗也　箱書』　共箱　茶道具
商品番号 P54418613746
商品名

Ｌ１８２　刷毛目茶碗　『松阪万古窯　藤山造』『久田宗也　箱書』　共箱　茶道具
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　⒎5cm横幅　約　1⒉5cm※素人の測定のため、誤差がございます。初期ヒビが所々にあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perforce141965.html
http://narcologia.ru/goods/encourage725172.html
http://narcologia.ru/goods/displease460531.html
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