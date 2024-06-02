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- Ｌ１８２ 刷毛目茶碗 『松阪万古窯 藤山造』『久田宗也 箱書』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 ⒎5cm横幅 約 1⒉5cm※素人の測定のため、誤差がございます。初期ヒビが所々にあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perforce141965.html
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