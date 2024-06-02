Ｌ１８２　刷毛目茶碗　『松阪万古窯　藤山造』『久田宗也　箱書』　共箱　茶道具

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値下げしました。刷毛目茶碗 高麗茶碗?-



刷毛目平茶碗 清水六兵衛（作) 共箱 淡々斎箱書 | 古美術ささき

高さ 約 ⒎5cm横幅 約 1⒉5cm※素人の測定のため、誤差がございます。初期ヒビが所々にあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。