

良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年-



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年-



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年 | www ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年 最安値



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年-



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年-eastgate.mk



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年 | www ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年 | www ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年の通販 by USED ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年の通販 by USED ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年の通販 by USED ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年の通販 by USED ...



良品✨希少 富樫マンドリン工房 T.TOGASHI No.1 1984年の通販 by USED ...

✅メーカー富樫マンドリン工房冨樫敬信TogashiTakanobuT.TOGASHI✅アイテム日本のマンドリン制作者冨樫敬信さん制作のマンドリンNo,1です。豊かな、深い中低音と、輝きのあるしなやかな高音は、バランスもよく、一回り大きな音楽を表現できます。独奏でも合奏でも素晴らしい音楽が楽しめます。そして、工芸的美しさも抜群です。簡易音出し確認済み。本体はやや傷などありますが比較的ツヤもある状態です。テールピース、ブリッジ、ナットなども特に欠け、異常はないように感じられます。※あくまで素人検品となります。楽器には好みも御座います。また、完璧をお求めの方、神経質過ぎる方のご購入はお控え下さい。✅発送物本体ピックケース（ケース持ち手やや剥がれあり）※付属品は写真に写るものがすべてです。✅以下もご一読ください✨ご購入後24時間以内に発送できるよう努めております✨✨お値下げ交渉可能です。✨大幅なお値下げには対応しておりませんが、できる範囲で頑張って対応させて頂きますので、ご希望額をお伝え下さいませ。⚠️商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方はご遠慮ください。 ご不明な点はどうぞご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。⚠️万が一記載内容に明らかな不備や見落としがあり、お品物到着時に動作不良等がありましたら返品、返金対応などご相談下さいませ。⚠️商品はスマートフォン等で撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。最後までご覧いただきありがとうございます。23087122607